LPI-J: Geschlagen und mit Reizgas besprüht

Weimar (ots) - In den sonntäglichen Mittagsstunden wurden die Feuerwehr und Polizei in Weimar zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand gerufen. In der Jakobstraße sei demnach Rauchentwicklung aus einer der Wohnungen zu vernehmen. Vor Ort konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Der 96-jährigen Wohnungsinhaberin war im Vorfeld lediglich ein Wasserkocher auf eine noch ...

mehr