POL-AA: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 27.06.2025 nach Alexander S.

Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 27.06.2025:

Die vermisste Person wurde wohlbehalten in Zaberfeld-Leonbronn im Bereich Polizeipräsidiums Heilbronn nach Hinweise aus der Bevölkerung angetroffen. Es geht ihm gut und er wurde medizinisch versorgt. Das Polizeipräsidium Aalen bedankt sich bei allen Hinweisgebers und bittet um die Löschung eventueller Bilder der Person. Vielen Dank.

Ursprungsmeldung:

Backnang/Winnenden: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 34-jährigen Mann

Seit Donnerstag (26.06.), 12:30 Uhr wird der 34-jährige Alexander S. aus Backnang vermisst und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Alexander S. ist etwa 190 cm groß und von kräftiger Statur. Er hat rot-braun, lockiges Haar und trägt einen rötlichen Vollbart. Alexander S. trägt wahrscheinlich ein braunes T-Shirt, eine kurze schwarze Hose und blau/grün/orange Turnschuhe. Zudem ist bekannt, dass sich der Vermisste gerne an der Murr und in Waldgebieten aufhält und Städte eher meiden würde. Als möglicher Hinwendungspunkt kommt ebenfalls der Bereich Althütte / Sechselberg und Umgebung in Betracht. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort von Alexander S. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07361 5800 mit dem Polizeipräsidium Aalen in Verbindung zu setzen.

