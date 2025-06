Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte brechen in Wohnung ein und flüchten vor Kamera - Fotofahndung

Essen (ots)

45128 E.-Südviertel: Am 29. November letzten Jahres brachen zwei unbekannte Männer in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Walter-Hohmann-Straße ein. Die Polizei sucht mit Fotos nach den Unbekannten.

Gegen 20:15 Uhr betraten die beiden Männer das Mehrfamilienhaus und hebelten kurz darauf die Tür einer Wohnung auf. Nachdem sie die Tür gewaltsam geöffnet hatten, traten sie ein - und blickten direkt in eine auf sie gerichtete Überwachungskamera.

Offenbar unter dem Eindruck der laufenden Videoaufzeichnung verließen sie die Wohnung umgehend ohne Beute und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Kamera war aktiv und lieferte aussagekräftige Bilder. Mit diesen Fotos sucht das Kriminalkommissariat 41 nun nach den beiden Männern.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/172512

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

