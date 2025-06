Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Zwei Unbekannte begehen Goldketten-Raub auf öffentlicher Straße - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45470 Mülheim - Mitte-Ost: Am Freitagnachmittag (20. Juni) raubten zwei Unbekannte die Goldkette einer sri-lankischen Frau an der Straße Gracht. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt mit einem grauen Seat Toledo. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16:00 Uhr war die 62-jährige Frau fußläufig in Richtung der Essener Straße unterwegs, als sich ihr plötzlich ein Fahrzeug von hinten näherte. Die beiden Unbekannten stiegen aus und sprachen die Mülheimerin an. Einer der Tatverdächtigen bot der Frau Schmuck zum Kauf an. Diese lehnte jedoch ab. Derselbe Täter riss plötzlich der Frau die Goldkette vom Hals und stieß sie zu Boden.

Als die herbeigeeilten Polizisten eintrafen, waren die beiden Männer bereits mit einem Seat mit Borkener Kennzeichen stadtauswärts in Richtung Honigsberger Straße geflüchtet. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung entkamen die Tatverdächtigen unerkannt.

Die 62-Jährige wurde bei dem Überfall nur leicht verletzt. Die flüchtigen Männer konnten beide als ca. 25 Jahre alt mit osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Der Tatverdächtige, der die Kette raubte, ist ca. 1,85 m groß, hat eine kräftige Statur, schwarze Haare und trägt einen Bart. Er sprach akzentfreies Deutsch und trug dunkle Kleidung. Der Andere ist ca. 1,75 m groß und trug ein weißes Hemd.

Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können oder sich gegen 16:00 Uhr an der Straße Gracht aufgehalten und verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /JuV

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell