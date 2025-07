POL-AA: Pressemitteilung für des Ostalbkreis

Aalen (ots) - Bühlerzell: Unfall zwischen Pkw und Lkw Am Freitagmittag gegen 12:55 Uhr kam eine 20-jährige VW Golf-Fahrerin von Holenstein und wollte nach links auf die K2628 abbiegen. Sie übersah den von links kommenden Lkw Mercedes Actros, so dass es zur Kollision kam. Es wurde niemand verletzt. Am VW Golf entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro, am Lkw von ca. ...

