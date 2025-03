Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrraddiebstahl teilweise verhindert - Polizei sucht Fahrradbesitzer und Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 30.03.2025, kurz nach 20.00 Uhr, konnte ein aufmerksamer Bürger in der Baumgartner Straße in Höhe des Aichele Park zwei Männer feststellen, welche in verdächtiger Art und Weise drei Fahrräder mit sich führten. Als die zwei Männer von dem Bürger angesprochen wurden ergriffen diese die Flucht in Richtung Brühl- / Zeppelinstraße. Zwei Fahrräder ließen sie zurück. Wenige Minuten später teilte ein weiterer Bürger zwei Personen mit, welche am Bahnhof Lörrach-Stetten ein grünes Fahrrad entwendet hätten. Eine Fahndung nach den beiden unbekannten Männern verlief ohne Erfolg. Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Zwischen 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, normale Statur, runde Gesichter, schwarze Haare. Beide waren dunkel gekleidet. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu den beiden Unbekannten geben können. Ebenso sucht das Polizeirevier die Besitzer der zwei zurückgelassenen Fahrräder. 1. Graues Mountainbike, Marke Cube Aim Pro 2. Silbernes Pedelec, Marke Raleigh Boston 8 Diese mögen sich bitte mit dem Polizeirevier in Verbindung setzen. Der Besitzer des am Bahnhof Lörrach-Stetten vermeintlich entwendete grüne Fahrrad ist hier auch noch nicht bekannt.

