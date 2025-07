Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Landkreis Schwäbisch Hall

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Am Samstagvormittag befuhr eine 63-jährige Audi-Fahrerin gegen 10:30 Uhr die Crailsheimer Straße von Schwäbisch Hall in Richtung Crailsheim. Höhe der dortigen Tankstelle fuhr sie aufgrund medizinischer Ursache zunächst gegen den Bordstein und kam im weiteren Verlauf mehrfach auf die Gegenfahrspur. Letztlich kam sie am Ortsausgang im Bereich des Seniorenwohnparks nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 400-0 entgegen.

Vellberg: Schlägerei - Zeugenaufruf

Bei einer Veranstaltung in Vellberg kam es am Samstag in den frühen Morgenstunden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in deren Verlauf u.a. ein 21-Jähriger einen 32-Jährigen gegen eine Pkw-Scheibe gestoßen hatte. Die Pkw-Scheibe ging hierbei zu Bruch und der 32-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 400-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell