POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 05.07.2025

Neresheim: Motorrad fährt auf Pkw auf

In der Frankenstraße kam es am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Der 55-jährige Motorradfahrer fuhr auf den Mercedes E300 einer 45-Jährigen auf und verletzte sich leicht. An dem Motorrad (BMW R 1200) entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro. An dem Mercedes in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Oberkochen: Motorrad streift Bus

Am Freitagnachmittag kam es in der Heidenheimer Straße gegen 17:51 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 17-jährigen Fahrschüler mit Motorrad und einem Bus. Im Bus befanden sich keine Fahrgäste, daher wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Ellwangen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bereits am Donnerstag kam es zwischen 11:00-12:00 Uhr in der Karlstraße nahe der Apotheke zu einem Unfall. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Ausparken den VW Tiguan einer 58-Jährigen. An dem VW entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter 07961/9300 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Gschwend: Motorrad kommt von Fahrbahn ab

Auf der L1080 bei Gschwend kam am Freitagabend gegen 18:20 Uhr eine 29-jährige Motorradfahrerin aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Dadurch stürzte die Dame mit ihrer KTM 890 Duke und verletzte sich leicht. An dem Motorrad entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Sturz mit E-Scooter

Auf dem Bahnhofsplatz stürzte am Samstagabend gegen 21:55 Uhr ein 61-jähriger Mann wegen eines Fahrfehlers mit seinem E-Scooter und verletzte sich leicht. Am E-Scooter entstand kein Schaden.

