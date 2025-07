Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gaildorf-Unterrot: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Aalen (ots)

Am Freitag gegen 18:40 Uhr kam es auf der Bundesstraße 298 zwischen Unterrot und Reippersberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 15-jähriger Kleinkraft-Roller-Fahrer fuhr in Richtung Reippersberg und geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenspur. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Ford Kleinbus zusammen. Der Rollerfahrer wurde hierbei schwerverletzt. Der Kleinbus war mit neun Personen besetzt, eine 53-jährige und eine 57-jährige Mitfahrerin wurden je leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro. Zur Bergung und Reinigung war die Fahrbahn bis ca. 23:00 Uhr in beiden Richtungen gesperrt.

