Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand und Zusammenstoß mit Baum

Aalen (ots)

Oberrot: Brand in einem Sägewerk

Am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr kam es in einem Sägewerk in der Eugen-Klenk-Straße zu einem Brand in einer Maschine wodurch es zudem zu einer starken Rauchentwicklung kam. Durch entsprechende Abschottung und den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von einem technischen Defekt aus, die Ermittlungen dauern an. Die Feuerwehren Schwäbisch Hall, Oberrot und Gaildorf waren zusammen mit 10 Fahrzeugen und 56 Einsatzkräften vor Ort. Der Gesamtsachschaden wird derzeit auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Zusammenstoß mit Baum

Am Freitagmorgen gegen 11 Uhr eine 36-jährige Mazda Fahrerin in der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Steinbacher Straße in Folge einer Ablenkung nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Die Fahrerin sowie ein weiterer Insasse zogen sich keine Verletzungen zu. Am Baum und Fahrzeug entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 9.000 Euro. Das Fahrzeug war durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

