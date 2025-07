Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, E-Scooter ohne Versicherung, Feuerwehreinsatz

Backnang: Unfall - Fahrradfahrer leicht verletzt

Ein 9-jähriger Fahrradfahrer fuhr am Donnerstag gegen 17:00 Uhr auf dem Gehweg der Etzwiesenstraße. Auf Höhe der Einmündung zum Etzwiesenberg, fuhr der 9-jähriger plötzlich vom Gehweg auf die Fahrbahn, um diese mit dem Rad zu queren. Ein 28-jähriger Audi-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Beim Zusammenstoß wurde der Junge leicht im Kniebereich verletzt.

Sulzbach an der Murr: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Gleich mehrmals musste am Donnerstag die Polizei Fahrende von E-Scootern anhalten, die ohne einen gültigen Versicherungsschutz unterwegs waren. Einmal befuhr ein 13-jähriger Junge gänzlich ohne Versicherungskennzeichen mit seinem E-Scooter die Backnanger Straße und wurde gestoppt. Und gegen 18:40 Uhr wurden zwei Mädchen, im Alter von 10 und 9 Jahren, mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen aus 2024 in der Jahnstraße angehalten. Es wurden Aufklärungsgespräche mit den Eltern geführt und auf die Versicherungspflicht von solchen Elektrokleinstfahrzeugen hingewiesen.

Waiblingen: Feuerwehreinsatz in der Innenstadt

Am Donnerstag gegen 16:30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Mayenner Straße gerufen, da nach vorangegangenen Arbeiten am Dach deutlich Brandgeruch wahrgenommen wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen kam mit insgesamt 11 Fahrzeugen und 100 Einsatzkräften vor Ort. Trotz umfangreicher Suche der Feuerwehr nach möglichen Brandherden konnte weder eine Flammenbildung, noch eine Rauchentwicklung festgestellt werden.

Während des Einsatzes musste der Verkehr umgeleitet werden, was zu entsprechenden Verkehrsstörungen führte.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Ein 45-jähriger Ford-Fahrer missachtete an der Einmündung Remstalstraße / Westumfahrung die Vorfahrt eines 56 Jahre alten Lkw-Fahrers und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Ford-Fahrer erlitt beim Unfall leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

