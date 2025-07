Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: LKW touchiert PKW

Ein 61-jähriger LKW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 14 Uhr den rechten Fahrstreifen der BAB7 in Richtung Ulm. Hierbei geriet er zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen aufgrund Unachtsamkeit auf den linken Fahrstreifen und touchierte einen dort fahrenden Ford eines 41-Jährigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8500 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Am Donnerstag parkte ein 49-Jähriger gegen 13.00 Uhr seinen Citroen auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters Im Hasennest. Als er gegen 13.20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er eine Beschädigung fest. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall aufgrund Unachtsamkeit

Aufgrund Unachtsamkeit fuhr am Donnerstag gegen 13.30 Uhr eine 44-jährige Ford-Fahrerin in der Remsstraße in Richtung Bahnhofplatz auf einen Mercedes einer 51-Jährigen auf. Die 51-Jährige wurde durch den Auffahrunfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: PKW zerkratzt

In einem Parkhaus im Traubengäßle wurde am Donnerstag zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr ein dort abgestellter Audi von einem Unbekannten zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

