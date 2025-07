Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 14:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Straße Im Sämann einen geparkten BMW und fuhr danach unerlaubt weiter. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf: Vorrang missachtet

Ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer wollte am Donnerstag gegen 8:45 Uhr von der Johannesstraße nach links in die Burgstraße abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden 32-jährigen Opel-Fahrer. Bei der Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro, verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell