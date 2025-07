Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Arbeitsunfall, Kaminbrand, Unfall und Unfallflucht, Exhibitionist, u.a.

Murrhardt: Arbeitsunfall - Hand eingeklemmt

Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr wollte ein Mitarbeiter eine Produktionsmaschine in der Chemnitzer Straße neu einstellen. Dabei löste sich eine Betriebssicherung und eine Hand wurde durch die Maschine eingeklemmt. Der 42-jährige Mann zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Kirchberg an der Murr: Kaminbrand

In der Kirchberger Straße kam es am Mittwoch gegen 18:50 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung. Der Hausbesitzer erkannte einen Kaminbrand und deaktivierte die Zentralheizung des Gebäudes. Dadurch konnte die Brandentwicklung deutlich reduziert und nach ersten Erkenntnissen ein Gebäudeschaden vermieden werden. Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Es wurde niemand verletzt.

Waiblingen: Pkw kurzzeitig entwendet und beschädigt

Zwischen Dienstag, 22:30 Uhr und Mittwoch, 09:00 Uhr wurde ein Hyundai, der in der Eisentalstraße verschlossen abgestellt war, von unbekannten Tätern entwendet. Der Pkw wurde kurze Zeit später unweit vom vorherigen Abstellort entfernt wieder aufgefunden, allerdings ließ sich das Fahrzeug nun nicht mehr mit den Originalschlüsseln starten. Zudem wurde durch die Täter im Innenraum des Pkw Chlor verteilt. Die Schadenshöhe ist bislang unklar. Zeugen, die in der Nacht auf Mittwoch entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Kaisersbach: Exhibitionist

Ein 81 Jahre alter Mann soll am Mittwoch gegen 11:00 Uhr am Ebnisee mehreren Passanten sein Genital gezeigt haben. Den Mann erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. Weitere Zeugen des Vorfalls, die bislang keinen Kontakt mit der Polizei hatten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07182 92810 mit dem Polizeiposten Welzheim in Verbindung zu setzen.

Berglen: Kradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Eine 74-jährige KIA-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 22:15 Uhr die L 1140 in Richtung Hösslinswart und wollte nach links in die Luisenstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 16-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Dieser konnte zwar noch ausweichen, kam aber in Folge des Ausweichmanövers zu Fall. Hierbei zog sich der Jugendliche, der einen Helm trug, leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Backnang/Maubach: Unfallflucht

In der Zeit von Mittwoch, 22:30 und Donnerstag, 01:00 Uhr wurde ein Skoda in der Imster Straße beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren das geparkte Auto und verursachte einen Sachschaden an der linken Fahrzeugfront in Höhe von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Backnang bittet um Zeugenhinweise zum unbekannten Unfallverursacher. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 zu melden.

