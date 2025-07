Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brennendes Auto - Unfallflucht - Fahrrad entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Am Mittwoch beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, zwischen 18:20 Uhr und 18:35 Uhr, in der Alte Heidenheimer Straße vermutlich beim Ein-/Ausparken einen dort abgestellten Audi. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Eingebrochen und Fahrrad entwendet

Zwischen Sonntag, 17 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr, verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zu einem Keller in der Steinertgasse. Anschließend entwendete er ein weiß/graues Mountainbike der Marke Siskiu im Wert von rund 1400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Zeugenaufruf nach Unfall

Am Sonntag gegen 11:30 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Fahrrad von der Obere Brühlstraße in Richtung Rindelbach, als ihm ein Mercedes-Fahrer die Vorfahrt nahm. Es kam zum Zusammenstoß. Ein weiterer PKW-Fahrer konnte den Unfall beobachten. Dieser, sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch gegen 16.20 Uhr befuhr ein 52-jähriger Lenker eines VW Passat die L1156 aus Mutlangen kommend. An der Einmündung missachtete der 52-Jährige die Vorfahrt eines 66-jährigen Ford Transit Fahrers, der seinerseits die B298 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Spraitbach befuhr. Bei dem Unfall, bei welchem niemand verletzt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Brennendes Auto

Auf einem öffentlichen Parkplatz im Bereich des Fehrleparkhauses geriet am Mittwoch gegen 22:30 Uhr ein Elektrofahrzeug aufgrund eines technischen Defektes während des Ladevorgangs in Brand. Aufgrund der Nähe zu den Bahngleisen musste der Zugverkehr kurzeitig gesperrt werden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit sieben Fahrzeugen und 21 Wehrleuten vor Ort waren, schnell gelöscht. An dem PKW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Zudem wurde die Ladesäule, der Asphalt, ein Baum und ein danebenstehender PKW beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich deswegen auf etwa 70.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell