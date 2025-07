Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Einbruch

Aalen (ots)

Bühlertann: Verkehrsunfall

Am Mittwochabend gegen 19:15 Uhr befuhr ein 43-jähriger Ford-Fahrer die Weinbergstraße in Richtung der Schulstraße. Ein 63-jähriger Opel-Fahrer befuhr zeitgleich die Sonnenhalde und wollte in die Schulstraße einfahren. Im Kreuzungsbereich übersah der 43-Jährige den vorfahrtsberechtigten 63-Jährigen. Es kam zum Unfall wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro entstand.

Gerabronn: Einbruch auf Gartengrundstück

Am Mittwoch zwischen 10 und 21 Uhr wurde in der Schulstraße an einem dortigen Gartengrundstück eine Tür zu einem Gartenhaus gewaltsam geöffnet. Aus dem Inneren wurde jedoch nichts entwendet. Zudem wurde aus einem im Garten befindenden Pool die Hälfte des Wassers abgelassen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der 07953 925010 beim Polizeiposten Blaufelden zu melden.

