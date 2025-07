POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Unfallflucht

Aalen (ots) - Bühlertann: Verkehrsunfall Am Mittwochabend gegen 19:15 Uhr befuhr ein 43-jähriger Ford-Fahrer die Weinbergstraße in Richtung der Schulstraße. Ein 63-jähriger Opel-Fahrer befuhr zeitgleich die Sonnenhalde und wollte in die Schulstraße einfahren. Im Kreuzungsbereich übersah der 43-Jährige den vorfahrtsberechtigten 63-Jährigen. Es kam zum Unfall wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro ...

mehr