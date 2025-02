Polizei Bielefeld

POL-BI: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bielefeld (ots)

CS/ Bielefeld / Milse - Am Mittwoch, 26.02.2025, wurde ein sieben jähriges Kind beim Überqueren einer Fußgängerampel an der Milser Straße von einem 69-jährigen Autofahrer erfasst und schwer verletzt.

Zeugen berichteten, dass eine 68-jährige Frau mit dem siebenjährigen Kind an der Hand gegen 15:35 Uhr eine Fußgängerampel bei Grün an der Milser Straße in Richtung Endhaltestelle Milse überquerte. Nach bisherigem Erkenntnisstand missachtete der 69-jährige Autofahrer die für ihn Rot zeigende Ampel und erfasste das Kind. Das Kind wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, die 68-Jährige erlitt keine Verletzungen.

Laut den Zeugen hat die Sonne zum Zeitpunkt des Unfalls niedrig am Horizont gestanden.

Deswegen der Apell der Polizei: Achten Sie bei unklaren Sichtverhältnissen auf Ihr Umfeld und fahren Sie vorausschauend und angepasst.

