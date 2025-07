Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Crailsheim: Fahrradfahrende kollidieren

An der Kreuzung Dr.-Ascher-Weg und Schillerstraße ereignete sich am Mittwoch gegen 15:10 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden. Ein 38-jähriger Radfahrer bog in den Dr.-Ascher-Weg ein und schnitt dabei die Kurve, wodurch er auf die Fahrbahn einer entgegenkommenden 31-jährigen Radfahrerin geriet. In der Folge kam es zur Kollision. Die Frau stürzte und erlitt schwere Verletzungen, der 38-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Beteiligten trugen zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstagmittag gegen 12:10 Uhr übersah ein 58-jähriger Lkw-Fahrer eine 48-jährige Pkw-Lenkerin, welche die Straße "Am Kreuzstein" befuhr. Der Lkw wollte aus dem Schlichtenweg auf diese einfahren, weshalb es zur Kollision mit der von rechts kommenden Ford-Fahrerin kam. Vor Ort galt die Vorfahrtsregelung "rechts vor links". Durch den Zusammenstoß wurde die 48-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt ist von einem Sachschaden von über ca. 11.000 Euro auszugehen.

Schwäbisch Hall - Neuhofen: Baggerscheibe beschädigt

In der Nähe des neuen Gemeindewegs wurde am Donnerstag gegen 13 Uhr durch bislang Unbekannte die Scheibe eines dort geparkten Baggers eingeworfen. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Vorfall haben, können sich unter der 0791 4000 melden.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:35 Uhr fuhr eine 59-jährige Seat-Fahrerin, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, aus ihrer Parklücke auf der Höhe einer Bank auf die Fahrbahn der Ritterstraße ein. Daraufhin touchierte sie einen vorbeifahrenden 57-jährigen Peugeot-Fahrer, wodurch ein Sachschaden von rund 12.000 Euro entstand.

