POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Falsche Polizeibeamte schlagen wieder zu - Waschgarage beschädigt - E-Scooter gestohlen

Welzheim: Falsche Polizeibeamte schlagen wieder zu

Eine Frau aus einem Wohngebiet im Süden Welzheims wurde am Mittwochabend von angeblichen Polizeibeamten telefonisch kontaktiert. Der vermeintliche Beamte der Kriminalpolizei "Herr Stein" gab der arglosen Frau gegenüber an, dass ihr Name auf einer Liste einer Roma-Bande gefunden worden sei und bekannt sei, dass die Dame alleinstehend sei und über eine größere Menge Bargeld verfüge. Schließlich wurde der Geschädigten suggeriert, dass die Bande über ein Gerät verfüge, mit dem die metallenen Sicherheitsstreifen in Geldscheinen aus der Ferne gescannt und erkannt werden könnten. Um diesen Scan zu verhindern, solle die Dame sämtliches Bargeld in ein Edelstahlgefäß legen. Nach mehreren Stunden - der Telefonkontakt wurde nahezu durchgehend aufrechterhalten - wurde die Geschädigte angewiesen, eine angebliche Kollegin des Herrn Stein in die Wohnung zu lassen und ihr den Topf mit den Wertsachen zu zeigen. Nun wurde die Frau angewiesen, sich in einem Raum einzuschließen, bis die Gefahr durch die Bande vorüber sei. Als die Frau den Raum wieder verlassen durfte, war die angebliche Polizeibeamtin mit dem Topf sowie dem darin enthaltenen niederen fünfstelligen Bargeldbetrag verschwunden. Die Abholerin wurde als ca. 35 - 40 Jahre alte Frau, etwa 175 cm groß und von korpulenter Statur beschrieben. Sie hatte laut der Geschädigten ein europäisches Äußeres, glatte blonde Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine knielange, rote Stoffhose sowie ein weißes T-Shirt. Zeugen, die am Mittwoch zwischen 20:00 Uhr und Mitternacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder ebenfalls von den Tätern kontaktiert wurden, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist abermals auf diese weitverbreitete Betrugsmasche hin und bittet darum, insbesondere lebensältere Familienangehörige oder Bekannte fortlaufend über diese perfiden Vorgehensweisen der Straftäter aufzuklären, um so finanziellen Schaden zu vermeiden. Weitere Informationen dazu finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Winnenden: Waschgarage beschädigt

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen wurde eine Plexiglasscheibe einer Waschgarage in der Waiblinger Straße beschädigt. Durch die Täter wurde mit einem unbekannten Werkzeug eine kreisrunde Öffnung von etwa 10 cm Durchmesser in die Scheibe geschnitten. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Fellbach/Schmiden: E-Scooter gestohlen

Unbekannte Diebe entwendeten am Donnerstag, zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr einen E-Scooter der Marke XIAOMI. Dieser war in der Gotthilf-Bayh-Straße gegenüber eines Lebensmitteldiscounters angeschlossen und hatte einen Wert von etwa 400 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter Tel. 0711 57720.

