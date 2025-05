Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht auf dem Marktplatz in Boppard

Boppard (ots)

Am 22.05.2025 zwischen 13:30 Uhr und 16:05 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht auf dem Marktplatz in Boppard. Dabei wurde ein geparkter blauer VW Golf beim Ein- oder Ausparken an der rechten Fahrzeugseite beschädigt.

Bei dem unfallverursachenden PKW handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen weißen SUV mit einem Schaden an der Fahrzeugfront oder dem Heck.

Wir bitten Zeugen, die möglicherweise den Unfall beobachten konnten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06742 809-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell