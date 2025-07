Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmiererei und Autos beschädigt

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Farbschmiererei

Am Dienstag wurde eine Farbschmiererei in der Eutighofer Straße bekannt. Unbekannte beschmierten dort die Fassade am Pumpwerk mit mehreren Schriftzügen. Der Schaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Aalen/Fachsenfeld: Pkw zerkratzt

Ein Ford, der in der Waiblinger Straße abgestellt war, wurde zwischen Donnerstag und Freitag zweimal mit einem spitzen Gegensand zerkratzt. Am Donnerstag zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr wurde die linke Fahrzeugseite beschädigt und am Freitag zwischen 00:00 Uhr und 11:00 Uhr wurde die rechte Seite zerkratzt. Es entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro. Der Polizeiposten Abtsgmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07366 9666-0.

Aalen: Pkw beschädigt

Zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Freitag, 08:10 Uhr, wurde die hinteren Scheibe der Fahrerseite eines VW Polos, der in einer Tiefgarage in der Hegelstraße abgestellt war, von Unbekannten beschädigt. Um Hinweise bittet das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell