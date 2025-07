Polizei Essen

POL-E: Essen: 47-jährige Radfahrerin stirbt zwei Wochen nach Verkehrsunfall - 1. Folgemeldung - Straße wird für Unfallrekonstruktion gesperrt

Essen (ots)

45128 E.-Südviertel: Am 12. Mai kam es an der Rellinghauser Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 47-jährige Radfahrerin mit einem PKW zusammenstieß und dabei schwer verletzt wurde. Die Frau starb zwei Wochen später an den Folgen des Unfalls im Krankenhaus.

Wir berichteten am 30. Mai. (Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/47-jaehrige-radfahrerin-stirbt-zwei-wochen-nach-verkehrsunfall

Um den Unfall rekonstruieren zu können, ist ein Gutachten erforderlich. Hierfür wird heute (1. Juli) die Rellinghauser Straße in Höhe der Unfallörtlichkeit von 18:30 Uhr bis 19:45 Uhr in beide Richtungen gesperrt./SyC

