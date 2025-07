POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr Kreis

Polizeipräsidium Aalen

Leutenbach-Nellmersbach - Aggressiver Veranstaltungsbesucher - Zeugenaufruf

Ein 38-jähriger Besucher einer Veranstaltung im Bruckwiesenweg in Nellmersbach trat einem anderen Veranstaltungsbesucher am Sonntagmorgen gegen 00:30 Uhr gegen dessen Bein. Weiter ist bislang bekannt, dass er seine mit Soße beschmutzten Hände an der Oberbekleidung einer weiteren Veranstaltungsbesucherin abgewischt hatte. Der 38-Jährige zeigte sich gegenüber der Polizei uneinsichtig, er wurde auf das Polizeirevier verbracht. Hierbei beleidigte er die Polizeibeamten und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 694-0 in Verbindung zu setzen.

Winterbach - Fahrradfahrerin gestürzt - Zeugenaufruf

Eine 42-jährige Fahrradfahrerin fuhr am Sonntag gegen 05:30 Uhr von Engelberg in Richtung Winterbach. Kurz vor Winterbach stürzte die Fahrradfahrerin und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich der Polizei Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol, weshalb die Durchführung einer Blutentnahme angeordnet wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 204-0 in Verbindung zu setzen.

Weinstadt-Beutelsbach - Gartenlaube in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

Am Sonntagmorgen wurde gegen 01:45 Uhr beobachtet, wie ein Holzschuppen durch eine bislang unbekannte männliche Person in Brand gesetzt wurde. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung Ortsmitte Beutelsbach. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die örtliche Feuerwehr war mit 19 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz. Zeugen, welche die Tat ebenfalls beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten flüchtigen Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950-422 in Verbindung zu setzen.

