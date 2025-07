POL-AA: Pressemeldung für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 05.07.2025

Aalen (ots) - Neresheim: Motorrad fährt auf Pkw auf In der Frankenstraße kam es am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Der 55-jährige Motorradfahrer fuhr auf den Mercedes E300 einer 45-Jährigen auf und verletzte sich leicht. An dem Motorrad (BMW R 1200) entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro. An dem Mercedes in Höhe von ca. 1.000 Euro. Oberkochen: Motorrad ...

