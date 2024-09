Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Drei Verletzte nach riskantem Überholmanöver

Edesheim (ots)

Am Mittwoch, den 11.09.2024 um ca. 22:42 Uhr, gingen bei der Polizeiinspektion Edenkoben mehrere Notrufe auf Grund eines Unfalles in der Staatsstraße in Edesheim ein. Vor Ort konnte schließlich folgender Unfallhergang eruiert werden. Ein 21-jähriger PKW-Führer aus St. Wendel befuhr die L 516 von Landau kommend in Fahrtrichtung Edesheim. Vor diesem befand sich eine 19-jährige PKW-Führerin aus dem Kreis Südliche Weinstraße, welche ebenfalls in Richtung Edesheim unterwegs war. Am Ortseingang überholte der 21-jährige die vorausfahrende PKW-Führerin, indem dieser eine Verkehrsinsel verbotswidrig linksseitig auf der Gegenfahrbahn befuhr. Da die vorausfahrende PKW-Führerin allerdings nach links in die Straße "Kirchberg" abbiegen wollte, kollidierte der Überholer mit dem abbiegenden PKW. Bei dem Zusammenstoß überschlug sich der PKW des 21-jährigen einmal und blieb in ca. 200 Meter Entfernung auf dem Dach liegen. Der Fahrer und Beifahrer wurden hierbei leicht verletzt. Die 19-jährige wurde ebenfalls nur leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Überholmanöver mit dem daraus resultierenden Unfall stellt eine Gefährdung des Straßenverkehrs dar, welche mit einer Freiheitsstraße bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstraße geahndet wird. Zudem wurde der Führerschein des Verursachers mit dem Ziel der Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die drei Verletzten wurden vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

