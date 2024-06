Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Speyer (ots)

23.06.2024, 02:00 Uhr bis 03:30 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drang ein mutmaßlich Jugendlicher in ein Wohnhaus in der Herdstraße ein, während ein zweiter Jugendlicher zeitgleich die Straße beobachtete. Ein Zeuge bemerkte dies und verständigte die Polizei. Durch die alarmierten Polizeikräfte konnten die beiden Personen, trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, nicht mehr festgestellt werden.

Rund eine Stunde später wurde ein ähnlich gelagerter Sachverhalt in der St.-Markus-Straße gemeldet. Hier drangen zwei mutmaßlich Jugendliche erneut in eine Wohnung ein. Die Beschreibung der Personen stimmte in beiden Fällen überein: 1. Jugendlicher mit weißem Jogginganzug und Fischerhut, 2. Jugendlicher mit weißer Kappe, weißem Oberteil und dunkler Jogginghose. Auch während der zweiten Fahndungsmaßnahme konnten die gesuchten Personen nicht festgestellt werden.

Konkrete Angaben zu möglichem Diebesgut liegen noch nicht vor. In beiden Fällen dürften die Personen unverschlossene Fenster und Türen zum Eindringen in die Wohnungen genutzt haben. Die Polizei rät, ungesicherte Fenster und Türen im Erdgeschossbereich, nicht unbeaufsichtigt geöffnet zu lassen.

Zeugen, die möglicherweise eine verdächtige Wahrnehmung im Innenstadtbereich gemacht haben, sollen sich bitte telefonisch (06232/1370) oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Speyer in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell