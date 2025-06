Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrraddieb bei Fahndung erwischt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Sonntag, 08.06.2025, konnten Polizisten einen Fahrraddieb noch in Tatortnähe fassen.

Ein Mitarbeiter des Krankenhauses an der Kiskerstraße beobachtete gegen 01:00 Uhr einen Mann, der den Fahrradkäfig des Krankenhauses aufbrach und ein Rennrad entwendete. Mit der Beute entfernte sich der Täter in Richtung Stapenhorststraße. Im Rahmen der Fahndung trafen Polizisten in der Straße Goldbach auf einen Mann, auf den die von dem Beobachter angegebene Personenbeschreibung zutraf. Neben dem Tatverdächtigen stand ein graues Rennrad.

Die eingesetzten Streifenbeamten nahmen den 38-jährigen Täter vorläufig fest. Das gestohlene Rennrad konnte der Eigentümerin zurückgegeben werden.

In den Morgenstunden des Samstags, 07.06.2025, war ein Täter bei dem Versuch ein Rennrad an der Stapenhorststraße, nahe der Kiskerstraße, zu entwenden gescheitert. Die von einem Zeugen übermittelte Täterbeschreibung trifft auf den jetzt gefassten 38-Jährigen zu.

