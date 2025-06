Polizei Bielefeld

POL-BI: Bewusstlos nach Sturz mit dem E-Sccoter

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Vilsendorf- Sonntagvormittag, 08.06.2025, stürzte ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Gegen 10:45 Uhr befuhr ein 70-jähriger Fahrradfahrer den Radweg der Vilsendorfer Straße in Fahrtrichtung Vilsendorf. Er entdeckte einen auf dem Radweg neben einem E-Scooter liegenden Mann und hielt an. Da der 26-Jährige nicht ansprechbar und offensichtlich bewusstlos war, rief der Fahrradfahrer sofort den Rettungsdienst an. Den hinzugerufenen Polizisten gegenüber äußerte der inzwischen wieder ansprechbare E-Scooter-Fahrer, dass er sich nicht an den Unfall erinnern könne. Er habe vor der Fahrt Alkohol getrunken, aber aus seiner Sicht nicht übermäßig.

Anhand der Spurenlage am Unfallort ist davon auszugehen, dass der E-Scooter-Fahrer während der Fahrt auf den Grünstreifen geriet und anschließend stürzte.

Ein Rettungswagen brachte den 26-Jährigen aus Münster nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Arzt entnahm ihm im Krankenhaus eine Blutprobe. Der Sachschaden am E-Scooter wird auf circa 200 Euro geschätzt.

Achtung: Auch E-Scooter-Fahrer unterliegen der 0,5 Promille (bei einem Unfall 0,3 Promille) Grenze! Zudem bringen Sie sich auch selber in Gefahr, wenn Sie betrunken fahren!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell