Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch am helllichten Tag

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Sonntagvormittag, 08.06.2025, gelangte ein bisher unbekannter Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung an der Märkische Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher verschaffte sich zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Im Gebäudeinneren durchsuchte er mehrere Räume und nahm zwei Taschen und ein Portemonnaie an sich.

Beachten Sie: Gekippte Fenster sind offene Fenster! Sie können von Einbrechern leicht geöffnet werden und erleichtern so den Zugang zum Gebäude.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell