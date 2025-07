Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 06.07.25 nach Mary B.G.

Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 06.07.25:

Die vermisste Person wurde heute wohlbehalten zu Hause angetroffen. Sie war fälschlicherweise in einen Bus nach Bayern gestiegen und hatte sich somit "etwas verfahren". Ihr geht es gut. Das Polizeipräsidium Aalen bedankt sich bei allen Hinweisgebers und bittet um die Löschung eventueller Bilder der Person. Vielen Dank.

Ursprungsmeldung:

POL-AA: Waiblingen/ Stuttgart: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 33-jähriger Frau. Seit Samstag (05.07.2025) wird die 33-jährige Mary B.G. aus Waiblingen vermisst und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Sie befand sich am Samstag in der Stuttgarter Innenstadt und wurde gegen 13:00 Uhr letztmalig in der Nähe des Schlossplatzes gesehen. Die Vermisste ist ca. 170 cm groß, trägt einen schwarzen Anzug und ein weißes T-Shirt, sie hat kurze schwarze Haare und trägt silberne Ohrringe, sowie eine goldene Halskette. Außer einem Laptop führt sie keine weiteren Gegenstände mit sich mit und spricht ausschließlich englisch.

