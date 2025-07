Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Straßensperrung, Verkehrsanlässe, Unfallflucht, Bahnunfall, Brände, Sachbeschädigungen, Körperverletzung

Untermünkheim: Straßensperrung-Umgekippter Anhänger

Am Montagmorgen ist mit Stand 8.30 Uhr die K 21576 Westumfahrung und die B14 im Bereich des dortigen Autobahnzubringers voll gesperrt. Auch die Ausfahrt der Anschlussstelle Schwäbisch der BAB 6 musste gesperrt werden. Im Bereich Überleitung Westumfahrung/Autobahnzubringer kippte gegen 4.45 Uhr der Anhänger eines Tandem-Lkw auf die linke Seite und blockiert die Fahrbahn. Die B19 ist dort noch befahrbar. Ursache dürfte eine technische Ursache sein. Der 39-Jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Der Anhänger hatte rund 13 Tonnen Alubleche geladen. Die Bergungsarbeiten sind im Gange und dürften bis zum Mittag andauern.

Mainhardt: Rad verloren

Am Freitag befuhr gegen 14.30 Uhr ein 61-Jähriger mit seinem Wohwagengespann die L1150 in Richtung Öhrigen. Dabei löste sich das linke Rad des Wohnwagens und krachte in die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden VWs, der von einer 38-Jährigen gelenkt wurde. Sie und ihre drei Kinder und wurden durch die Splitterwirkung leicht verletzt. De Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Gefährdung des Gegenverkehrs

Ein 85 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr am Samstag gegen 12.30 Uhr auffällig langsam die 2669 von Wielandsweiler über Bibersfeld nach Raibach. Dabei geriet er mehrfach auf die Gegenfahrspur, wobei der Gegenverkehr gefährdet wurde. Ein Unfall konnte jedoch verhindert werden. Verkehrsteilnehmer die ebenfalls gefährdet wurden oder die Fahrweise des Seniors beobachten konnten werden gebeten, sich unter Telefon 0791/4000 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden.

Wolpertshausen-Rudelsdorf: Unfallflucht

Rund 11.000 Euro Schaden verursachte am Samstag ein 29 Jahre alter Volvo-Fahrer. Er befuhr gegen 22 Uhr die L2218 und stieß bei Rudelsdorf gegen die Schutzplanken. Er entfernte sich anschließen unerlaubt von der Unfallstelle, seinen nicht mehr fahrbereiten Wagen ließ er zurück. Gegen den 29-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt.

Michelbach an der Bilz: Bahnunfall

Am Samstagabend wurde gegen 23.20 Uhr ein 64 Jahre alter Mann bei Gschlachtenbretzingen von einem Zug erfasst und getötet. Er hielt sich wahrscheinlich versehentlich im Bereich des Gleisbetts auf. Vermutlich war er aufgrund einer Vorerkrankung nur eingeschränkt orientierungsfähig, weshalb er sich dorthin verirrte.

Stimpfach/Rechenberg: Küchenbrand

Am Freitag gegen 12:40 Uhr wurde ein Brand in der Ortsstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte, darunter drei Fahrzeuge der Feuerwehr Stimpfach mit 21 Feuerwehrleuten, ein Rettungswagen mit drei Kräften, konnte ein Brand in einer Küche festgestellt werden. Nach bisherigen Ermittlungen war vergessenes Essen ursächlich für den Brand. Die Feuerwehr konnte das Ausbreiten des Feuers verhindern, weshalb ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro entstand.

Crailsheim/Tiefenbach: Sachbeschädigung an Pkw

Bislang Unbekannte stachen zwischen Freitag 19 Uhr und Samstag 5 Uhr alle Reifen eines geparkten Renaults in der Wiesbergstraße. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Vorfall haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Crailsheim/Roßfeld: Einkaufswagen rollt, Frau verletzt

Auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Hofwiesenstraße kam gegen 13 Uhr ein Einkaufswagen ins Rollen und beschädigte hierbei einen anderen geparkten Pkw. An diesem entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Bei dem Versuch, den Wagen zu stoppen, kam eine 82-jährige Frau zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

Crailsheim: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Am Sonntag gegen 2 Uhr soll im Jagstgartenweg auf der Höhe eines Imbisses ein 47-jähriger Mann durch einen Unbekannten aus einer Gruppe von 3 bis 4 Personen grundlos angegangen und geschlagen worden sein. Der Mann kam leicht verletzt in ein Klinikum. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Wallhausen/Michelbach an der Lücke: Vandalismus im Dorf

Im Zeitraum zwischen Samstag, 1 Uhr, und Sonntagmorgen, 6 Uhr, kam es im Ortsgebiet zu mehreren Fällen von Sachbeschädigung und Diebstahl. In der Reubacher Straße wurden zwei Schachtabdeckungen sowie eine Baustellenwarnbake entwendet. Die Warnbake wurde anschließend im Dorf verteilt aufgefunden. Am Dorfplatz wurde eine Parkbank in den Brunnen geworfen. Zudem wurden Bodenlampen beschädigt, und von einer Schachtabdeckung am Brunnen wurden die Ziersteine entfernt und ebenfalls in den Brunnen geworfen. Darüber hinaus errichteten Unbekannte auf der Straße zwischen Leitsweiler und Michelbach an der Lücke eine Barrikade aus einem Bauzaun. Auch ein Baustellenschild wurde entwendet. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Sachbeschädigung und Diebstahl an Lkw

Am Sonntag, zwischen 1:00 Uhr und 12:30 Uhr, wurden an einem in der Worthingtonstraße auf Höhe der Einmündung zur Friedrichsstraße abgestellten Lkw mehrere Fahrzeugteile entwendet. Unbekannte Täter stahlen das linke Spiegelaußenglas, einen Tankverschluss sowie die rechte Außenbegrenzungsleuchte. Zudem wurde die linke Außenbegrenzungsleuchte beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 900 Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 bei der Polizei zu melden.

Frankenhardt: Radfahrende kollidieren

Am Freitagmorgen gegen 7:45 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer 51-jährigen Radfahrerin und einem entgegenkommenden 14-jährigen Fahrradfahrer. Bei dem Unfall wurde die Frau leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Blaufelden/Erpfersweiler: Flächenbrand

Am Samstag gegen 14 Uhr wurde in Erpfersweiler ein Flächenbrand gemeldet. Zur Bekämpfung des Feuers wurde die Ortsdurchfahrt komplett gesperrt. Die Feuerwehren aus Schrozberg und Blaufelden waren mit insgesamt 11 Fahrzeugen und 80 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand schnell löschen. Nach ersten Ermittlungen ist der Brand während Erntearbeiten auf etwa drei Hektar Feld ausgebrochen. Der entstandene Schaden wird derzeit auf rund 5.000 Euro geschätzt.

