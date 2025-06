PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Brennendes Wohnmobil, Gemarkung Limburg, BAB 3, km 107, Fahrtrichtung Köln, Samstag, 21.06.2025, 12:00 Uhr

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

(SN)Am Samstag wurde gegen Mittag von mehreren Verkehrsteilnehmern ein brennendes Wohnmobil auf der Bundesautobahn 3, zwischen Limburg und Diez, in Fahrtrichtung Köln gemeldet. Es befanden sich keine Personen mehr in dem brennenden Fahrzeug.

Der Fahrzeugbrand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund notwendiger Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Bundesautobahn 3, in beiden Fahrtrichtungen für ca. eine Stunde voll gesperrt. Anschließend konnten zwei der drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Köln, sowie alle Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Bei den Löscharbeiten zog sich der 62-jährige Fahrzeugführer aus Pforzheim leichte Verbrennungen am rechten Unterarm zu. Des Weiteren erlitten er, sowie seine 59-jährige Beifahrerin eine leichte Rauchgasintoxikation. Nach einer kurzen ambulanten Behandlung konnten beide Insassen das Krankenhaus wieder verlassen.

An dem Fahrzeug und der Fahrbahn entstanden Schäden von etwa 100.000 EUR.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell