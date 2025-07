Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl von Baustelle

In der Freitagfrüh gegen 2:15 Uhr wurden von einem Baustellengelände in der Gartenstraße mehrere Überwachungskameras und ein Baustrahler entwendet. Insgesamt wird der Wert des Diebesguts auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, welchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, können sich unter der 07951 4800 mit Hinweisen melden.

Kirchberg an der Jagst/Kleinallmerspann: Diebstahl von Baustelle

Unbekannte entwendeten zwischen Freitag 15:30 Uhr und Montag 7 Uhr eine Rüttelplatte von einer Baustelle in der Straße "Im Seefeld". Der Wert der Baumaschine wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Personen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rot am See unter der Rufnummer 07955 454 zu melden.

Schwäbisch Hall/Hessental: Sachbeschädigung

In der Geschwister-Scholl-Straße wurde zwischen Freitag 15:30 Uhr und Montag 7:00 Uhr zwei Scheiben einer Kindertageseinrichtung beschädigt. Beide Scheiben weisen mehrere Einschlagstellen auf. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Personen, welche Hinweise zu diesem Vorfall haben, können sich an das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 richten.

