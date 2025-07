Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Heubach/Lautern: Mit Pedelec gestürzt

Ein 34-Jähriger fuhr am Montag gegen 21:20 Uhr mit seinem Pedelec von Lauterburg nach Lautern und stürzte alleinbeteiligt. Dabei wurde zog er sich leichte Kopfverletzungen zu und musste in ein Klinikum verbracht werden. Der Radfahrer trug keinen Helm. Die Polizei rät zum Tragen eines Fahrradhelms, dieser kann vor entsprechenden Kopfverletzungen schützen. Es entstand ein Schaden von ca. 200 Euro.

Bartholomä: Zusammenstoß mit Motorroller

Am Montag gegen 17:15 Uhr befuhr eine 35-Jährige Audi-Fahrerin die Gaisgasse. Beim Linksabbiegen übersah sie einen entgegenkommenden 67-Jährigen mit seinem Motorroller. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 67-Jährige leicht verletzte und deshalb in ein Klinikum verbracht werden musste.

Bopfingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte am Montag zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr einen Audi, der in der Kirchheimer Straße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07961 930-0.

Aalen: Unfallflucht

Am Montag gegen 13:10 Uhr streifte eine Fahrerin eines blauen Sprinters beim Vorbeifahren einen Daimler-Benz, der in der Fackelbrückenstraße abgestellt war. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Nummer 07361 524-0 zu melden.

