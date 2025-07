POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfall

Aalen (ots) - Winnenden: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht Am Mittwochvormittag (02.07.2025) ereignete sich in der Seegartenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 16-jähriger Fahrer einer Piaggio Ape kollidierte mit einem 38-jährigen Mercedes-Fahrer, der in den fließenden Verkehr einfahren wollte. Sowohl der 16-jährige Fahrer des Kleinkraftrades, als auch sein ebenfalls ...

mehr