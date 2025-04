Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage vom 10.04.2025

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Unerlaubtem Entfernen

Am Sonntag, 06.04.2025, 10.23 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer in 38700 Braunlage die Bismarckstraße in Richtung Harzburger Straße. Im Einmündungsbereich fuhr der Fahrer zu weit in die Harzburger Straße ein und touchierte den vorfahrtsberechtigten, silbergrauen Pkw Volvo Kombi mit OHZ-Zulassung, welcher in Richtung LZA Am Brunnen geführt wurde. Der Pkw Volvo Kombi wurde rechtsseitig an der hinteren Tür beschädigt, wodurch ein Schaden von ca. 3000,- Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Laut Zeuge soll es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen grauen Seat Cupra gehandelt haben, welcher vermutlich an der Frontpartie beschädigt ist. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Braunlage unter 05520-93260.

Jo.

