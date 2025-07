Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Straßenverkehr gefährdet

Aalen (ots)

Waiblingen: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Ein 44-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters befuhr am Montag gegen 15:40 Uhr den Teiler B14/B29 in Richtung Stuttgart und wollte auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er den Skoda einer 51 Jahre alten Autofahrerin und kollidierte mit diesem. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, verletzt wurde niemand.

Weinstadt: Radfahrer nach Unfall mit Pkw leicht verletzt

Ein 42 Jahre alter Radfahrer befuhr am Montag gegen 16:40 Uhr die L 1198 in Richtung Endersbach. An der Kreuzung L 1198 / L 1199 (Landhauskreuzung) missachtete er die rote Ampel und kollidierte mit einem 46-jährigen Dacia-Fahrer, der in Richtung Strümpfelbach unterwegs war. Der Radfahrer zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu, der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Welzheim: Radfahrer nach Sturz verletzt

Ein 41 Jahre alter Radfahrer befuhr am Montagabend gegen 18:15 Uhr die L 1080 von Aichstrut in Richtung Obermühle. Hierbei kam er alleinbeteiligt zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Alkoholtest beim Radfahrer ergab einen Wert von rund 2,8 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Remshalden: Gegen Baum geprallt

Schwere Verletzungen erlitt eine 76-jährige Honda-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Winterbacher Straße. Die Frau befuhr gegen 21:15 Uhr die Winterbacher Straße und kam hierbei in einer Rechtskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie war zunächst im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus diesem befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Fellbach: Auto übersehen

Rund 5000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 15:30 Uhr in der Esslinger Straße. Eine 80 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wollte von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr einfahren und übersah hierbei den Mercedes eines 60-Jährigen und kollidierte mit diesem. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Murrhardt: Straßenverkehr gefährdet - Zeugen gesucht

Ein 33-jähriger Ford-Fahrer war am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr rücksichtslos und deutlich zu schnell auf der L1066 in Richtung Murrhardt unterwegs. Dabei überholte der Ford-Fahrer einen anderen Verkehrsteilnehmer und verlor dabei kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er konnte nur knapp ein Unfall verhindern. Auch in der Märchenstraße fiel der silberne Ford durch seine gefährliche und unsichere Fahrweise auf, als er trotz entgegenkommender Fahrzeuge überholte. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten frische Beschädigungen am Ford erkannt werden. Ein Atemalkoholtest ergab beim 33-jährigen Fahrer einen Wert von etwa 2,5 Promille. Zusätzlich zeigte ein durchgeführter Vortest, dass der Ford-Fahrer unter THC-Beeinflussung stand. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er musste zur Blutentnahme. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet mögliche Zeugen, die entweder durch die Fahrweise des Ford-Fahrers geschädigt beziehungsweise gefährdet wurden oder Unfälle mit dem silbernen Ford beobachtet haben, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07191 9090.

Backnang: Unfall durch Sekundenschlaf

Am Montagnachmittag, gegen 14:15 Uhr fuhr ein 68-jähriger Mercedes-Fahrer auf eine Verkehrsinsel in der Straße Ungeheuerhof in Fahrtrichtung Weissach im Tal auf und verursachte einen Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Offenbar war der 68-Jährige kurz am Steuer eingenickt.

