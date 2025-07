Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fische entwendet, Unfallfluchten und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Ellwangen/Neunheim: Fische aus Teich entwendet

Im Zeitraum von Samstag, 13 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, wurden aus zwei nebeneinanderliegenden Teichen auf einem Flurstück in Verlängerung des Kapuzinerweges mehrere Karpfen entwendet. Die Diebe schaufelten zum naheliegenden Goldrainbach einen Abflussgraben und entleerten somit fast vollständig beide Teiche. Anschließend entwendeten sie hieraus einen Großteil des Fischbestandes. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Montag zwischen 08:10 Uhr und 08:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren einen Ford, welcher am Straßenrand in der Haußmannstraße abgestellt war. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Gschwend: Sachbeschädigung

Ein Unbekannter zündete zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 2 Uhr, unmittelbar an einem Am Gemeindeberg aufgestellten Elektrozaun Feuerwerkskörper. In der Folge wurde der Zaun beschädigt und es entstand ein Schaden in Höhe von rund 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeiposten Spraitbach unter 07176/6562.

Jagstzell: Laderampe beschädigt und geflüchtet

Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer fuhr am Dienstag, gegen 10:50 Uhr, mit seinem Fahrzeug gegen ein Absturztor an einer Laderampe eines Discounters in der Crailsheimer Straße. Anschließend stieg er aus seinem LKW aus, legte das kaputte Tor zur Seite und setzte anschließend seine Fahrt fort ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt Das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell