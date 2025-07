Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Schwerverletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall auf Hagener Straße in Lebensgefahr

Schwerte (ots)

Am Montagabend (30.06.2025) befuhr gegen 21.15 Uhr ein 67-Jähriger Schwerter mit seinem Motorrad die Hagener Straße in Schwerte-Westhofen in Richtung Innenstadt.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in Höhe Bruchstraße mit seinem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte auf dem Seitenstreifen mit einem geparkten Pferdeanhänger und einem geparkten Lkw-Auflieger. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann zurück auf die Fahrbahn geschleudert.

Dabei verletzte er sich lebensgefährlich.

Das Motorrad sowie der Motorradhelm wurden sichergestellt und beschlagnahmt.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam wurde mit einbezogen, die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Neben Polizei, Rettungswagen und Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort eingesetzt.

In der Zeit der Unfallaufnahme war die Hagener Straße zwischen der Einmündung "Hagener Straße/Bruchstraße" und dem Kreisverkehr "Hagener Straße/Wannebachstraße/Adolph-Kolping-Straße" voll gesperrt. Gegen 03.30 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell