POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall & Vandalen im Parkhaus

Aalen (ots) - Waiblingen: Fehler beim Fahrstreifenwechsel Ein 44-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters befuhr am Montag gegen 15:40 Uhr den Teiler B14/B29 in Richtung Stuttgart und wollte auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er den Skoda einer 51 Jahre alten Autofahrerin und kollidierte mit diesem. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, verletzt wurde niemand. ...

mehr