Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einladung: Die Polizei im Dialog mit den Bürgern - in Hamm-Bockum-Hövel

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Seit 2022 führt die Polizei Hamm in allen Stadtbezirken Dialogveranstaltungen mit Bürgerinnen und Bürgern durch - diese Reihe wird auch in diesem Jahr fortgeführt. Im Bezirk Bockum-Hövel findet die erste Veranstaltung in diesem Jahr am Samstag, 17. Mai, im Rahmen der Feierlichkeiten "50 Jahre Großstadt Hamm - Wir in Bockum-Hövel 2025", auf dem Marktplatz, Höveler Markt statt.

Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zum Austausch eingeladen. Ziel ist es, im Rahmen eines offenen Dialogs mögliche Beschwerde-Hotspots frühzeitig zu erkennen, um polizeilich gegensteuern zu können. Es besteht die Möglichkeit, Anregungen und Hinweise zu geben sowie Fragen aller Art zu stellen.

Neben einem Bezirksdienstbeamten und der Wachleitung der Polizeiwache Bockum-Hövel wird auch eine Expertin des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz vor Ort sein und insbesondere Senioren und Familien beraten, welche Möglichkeiten es gibt, sich vor verschiedenen Kriminalitätsphänomenen zu schützen.

Veranstaltungszeit: Samstag, 17. Mai, ab 14 Uhr Veranstaltungsort: 59075 Hamm, Höveler Markt (Marktplatz Bockum-Hövel)

