POL-HAM: Radfahrer flüchtet vor Kontrolle: Festnahme

Hamm (ots) - In der vergangenen Samstagnacht, am 10. Mai, wurde durch den Verkehrsdienst der Polizei Hamm ein Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Poser- und Tunerszene durchgeführt. An verschiedenen Kontrollstellen im Stadtgebiet wurden Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet. Spitzenreiter war ein 21-jähriger BMW-Fahrer auf dem Herringer Weg, welcher innerhalb ...

mehr