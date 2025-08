Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Hinweise gesucht!

Viersen-Dülken (ots)

Zwischen Freitagmorgen, 10 Uhr, und Montagnachmittag, 15:50 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Waldnieler Straße in Dülken eingebrochen. Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses und entwendete Bargeld, Schmuck und eine Handtasche. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach möglichen Zeuginnen und Zeugen. Falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (762)

