POL-GÖ: (165/2025) Unfallflucht in Obernjesa - 2.000 Euro Schaden an geparktem PKW am Hohlebachsweg, Verursacher unbekannt, Zeugen gesucht

Rosdorf, Ortsteil Obernjesa, Hohlebachsweg Zwischen dem 8. Mai (Donnerstag), 22.00 Uhr, und 9. Mai (Freitag), 16.30 Uhr

ROSDORF (jk) - An einem in Obernjesa (Landkreis Göttingen) geparkten schwarzen Toyota ist Anfang des Monats bei einer Verkehrsunfallflucht ein geschätzter Schaden von rund 2.000 Euro entstanden. Die Tat ereignete sich zwischen dem 8. und 9. Mai am Hohlebachsweg in Höhe der Hausnummer 1.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Wagen vermutlich von einem anderen unbekannten PKW gestreift. Bei der Kollision entstand an dem Toyota u. a. eine Beute am vorderen linken Kotflügel.

Eine Zeugin gab an beobachtet zu haben, dass am Freitagmorgen (09.05.25) gegen 09.00 Uhr ein dunkler PKW mit Anhänger in den Hohlebachsweg eingebogen sei. Der Wagen habe anschließend gewendet und sei zurückgefahren. Eine ca. 50 Jahre alte Frau mit langen, blonden Haaren sei dann ausgestiegen, um das Fahrzeug herumgegangen und habe es augenscheinlich begutachtet. Anschließend sei die Fahrerin wieder eingestiegen und weitergefahren. Auf dem Beifahrersitz habe ein etwa gleichaltriger Mann mit kurzem, dunklen Haar gesessen. Ob das Auto mit Anhänger etwas mit der Unfallflucht zu tun hat, ist noch unklar.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friedland unter Telefon 05504/949 82-0 entgegen.

