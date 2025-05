Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (164/2025) Versuchter Einbruch in Wohnhaus in Ballenhausen - Polizei sucht unbekannten Autofahrer als Zeugen

Göttingen (ots)

Gemeinde Friedland, Ortsteil Ballenhausen, Johannisstraße Samstag, 17. Mai 2025, gegen 00.10 Uhr

BALLENHAUSEN (jk) - Im Zusammenhang mit einem mutmaßlich versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Johannisstraße in Ballenhausen (Landkreis Göttingen) am vergangenen Samstag (17.05.25) gegen 00.10 Uhr sucht die Polizei nach einem unbekannten Autofahrer, der eventuell weitere sachdienliche Hinweise zu dem geflüchteten Täter geben kann.

Ersten Erkenntnissen zufolge, hatte sich der etwa 30 bis 50 Jahre alte Unbekannte dem Eingang des Wohnhauses über den Hof angenähert und dann offenbar versucht, die Haustür aufzubrechen. Hierbei löste er einen Bewegungsmelder aus. Ein Hausbewohner wurde auf den Mann aufmerksam und schalte das Licht im Flur ein, woraufhin der mutmaßliche Einbrecher vom Grundstück in Richtung der Heerstraße flüchtete. In diesem Moment befuhr ein unbekannter PKW die Straße in Fahrtrichtung Stockhausen. Das Auto bremste plötzlich stark ab und fuhr anschließend weiter. Die Ermittler der Polizei Friedland vermuten, dass der auf die Straße laufende Tatverdächtige das Bremsmanöver ausgelöst haben könnte. Deshalb sind die Beamten an den Beobachtungen des unbekannten Autofahrers interessiert und bitten ihn (oder sie), sich unter Telefon 05504 / 949 82-0 zu melden. Auch sonstige sachdienliche Hinweise zum Fall bzw. verdächtigen Beobachtungen in dieser Nacht im Ort werden unter dieser Nummer entgegengenommen.

Täterbeschreibung:

Ca. 30 bis 50 Jahre alt, schlank, groß, dunkles, kurzes Haar, bekleidet mit Pullover oder Strickjacke, Jeans und hellen Turnschuhen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell