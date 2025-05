Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (161/2025) Nach Geldeinzahlen bestohlen - Unbekannte entwendet VISA-Karte in Mündener Innenstadt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Bahnhofstraße (Sparkassenfiliale) Freitag, 16. Mai 2025, gegen 13.15 Uhr

HANN. MÜNDEN (ab) - Noch am Geldautomaten in der Sparkassenfiliale in der Bahnhofstraße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ist nach ersten Ermittlungen am vergangenen Freitag (16.05.25) gegen 13.15 Uhr eine 56-Jährige von einer Unbekannten bestohlen worden.

Wie die Frau gegenüber der Polizei angab, habe sie in der Filiale bei einer unbekannten Frau Hilfe am Automaten beim Einzahlen von Bargeld auf ihr Konto gesucht, die sie dabei bereitwillig unterstützte. Nachdem die Einzahlungsquittung aus dem Automaten kam und die Karte wieder ausgegeben wurde, griff die fremde Frau unvermittelt nach der Karte und flüchtete aus dem Gebäude. Vermutlich, so die Bestohlene weiter, hatte die Diebin dabei auch die PIN der Geschädigten wahrgenommen und nutzte das Vertrauen aus.

Von der Diebin ist nicht viel bekannt: sie entkam unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei Hann. Münden ermittelt und sucht neben Zeugen, die Hinweise zu der mutmaßlichen Täterin geben können vor allem nach Kunden, die das Geschehen in der Bank beobachtet haben. Von ihr erhoffen sich die Ermittler wertvolle Hinweise zur Identität der Diebin.

Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 bei der Polizei Hann. Münden zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell