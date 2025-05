Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (159/2025) Göttingen: Passant findet schwer am Kopf Verletzten auf Gehweg an der Europa-Allee, Ursache unklar, Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Göttingen, Europa-Allee

Donnerstag, 15. Mai 2025, gegen 13.10 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - An der Göttinger Europa-Allee hat ein Passant am vergangenen Donnerstag (15. Mai 2025) gegen 13.10 Uhr einen schwer am Kopf verletzten jungen Mann gefunden. Der mit einer schwarzen Jeans, einem grauen Pullover und weißen Turnschuhen bekleidete 19-Jährige lag einige Meter neben dem Durchgang zwischen den Hausnummern 50 und 52 quer auf dem Gehweg. Er wurde sofort von einem alarmierten Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der Ursprung der diagnostizierten schweren Kopfverletzungen ist völlig unklar. Sie könnten demnach auch die Folge eines Angriffs sein.

Die Polizei Göttingen bittet Zeugen oder andere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell