POL-VIE: Fahrzeug in Vollbrand - Ursache nach ersten Ermittlungen technischer Defekt

Tönisvorst-Vorst (ots) - Am Dienstagabend, kurz nach 20 Uhr, wurden Einsatzkräfte wegen eines Feuers zur Buyschstraße in Vorst gerufen. Als sie eintrafen, hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Unbekannte hatten auf dem dortigen Spielplatz Heu in einer Spielhütte angezündet. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Brand. Melden Sie sich bitte ...

mehr