POL-VIE: Fahrzeug in Vollbrand - Ursache nach ersten Ermittlungen technischer Defekt
Viersen-Beberich (ots)
Am Mittwoch gegen 12:37 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand in der Bebericher Straße gerufen. Dort sollte ein Auto in Vollbrand stehen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, löschte die Feuerwehr Viersen den Brand. Nach ersten Ermittlungen geht das Kriminalkommissariat 1 von einem technischen Defekt aus, der ursächlich für den Brand war. /jk (765)
