POL Schwaben Nord: Polizei verhütet Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am vergangenen Sonntag (03.08.2025) kam es in der Zeit von 22.30 Uhr bis 23.00 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Lützowstraße. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten dort mehrere Hausmauern sowie ein Auto mit Farbe. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun ...

